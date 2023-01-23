『加湿器 SHARP【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 12時 30分に出品され03月16日 12時 30分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在684件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SHARP製品



プラズマクラスター7000搭載の加湿器です。

2シーズンの使用です。



2011年の冬頃に乾燥が気になり

4万ほどで購入しました。



引越しをしてより加湿器できるものに

買い替えた為、現在使用していません。



フィルター等交換が必要です。

エアフィルターは800円ほどで

楽天市場などでも売っています！



箱はありませんが、説明書はあります。

保証期間はエディオンで購入したので

5年保証だと思います。



加湿器に問題はありません！

十分加湿できます！



適応床面積：木造和室 ~8.5畳・プレハブ洋室 ~14畳



送料はこちらで負担致します。



値段交渉少しでしたら対応できると思います！ 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シャープ