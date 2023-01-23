『象印マホービン(ZOJIRUSHI) 加湿器 スチーム 蒸気 式 EE-RQ50【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月17日 07時 58分に出品され03月17日 07時 58分に終了予定です。即決価格は7,706円に設定されています。現在511件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 使用感少なく状態良好です。

2020年製



送料無料、即購入OKです。

他でも出品してますので無くなり次第削除します。

喫煙者、ペットなしです。

商品はプチプチ、巻きダンボール等で丁寧に梱包いたします。

AM9:00までの購入、お支払いで当日発送可能です。（対応できない場合もあります）







ブランド 象印マホービン(ZOJIRUSHI)

特徴 タイマー

色 ホワイト

容量 3 L

床面積 22 Square Meters

動作モード スチーム式

加湿方式:スチーム式(沸騰させたきれいな蒸気を約65℃まで冷ましてお部屋を加湿)

加湿容量:最大480ml/h

タンク容量:3.0L

加湿適応床面積(目安):木造和室~8畳(13平方メートル)・プレハブ洋室~13畳(22平方メートル)

連続加湿時間:約6時間(強運転時) 約24時間(弱運転時)

消費電力:最大985W

本体サイズ:約24.0(W)×26.0(D)×31.5(H)cm

本体重量:約2.4kg

生産国:日本





他にも多数出品しております。

同梱発送でお値引き可能です。

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加湿器 スチーム 式 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ゾウジルシ