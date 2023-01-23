『美品 クリーニング済 JOSEPH ピーコート 濃紺 38【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月01日 18時 38分に出品され04月01日 18時 38分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在361件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ジョセフらしく生地、縫製が良く、色は上品で落ち着いた濃紺。しっかりとした作りでどこにいっても恥ずかしく無い風格です。



パンツにもスカートにもコーディネートダブル前でしっかりボタンを留めて、前を開けて、襟を立てたりと着回し抜群です。



生地がよく、デザインもオーソドックスな為流行に影響されず長く着ていただけるかと思います。





百貨店JOSEPHショップにて購入、

数回程度しか着用しておりません。

クリーニング済みですがその後クローゼットで保管しておりました。

畳んでの発送となりますので折り皺着く可能性があります。ご了承ください。



色や質感がなかなかうまく撮れませんが知りたいことがあればどうぞご質問ください。





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柄・デザイン···無地

素材···ウール

フード···フードなし

季節感···冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ジョゼフ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品 クリーニング済 JOSEPH

ピーコート 濃紺 38