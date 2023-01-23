『LGB☆BONO-5☆ダウンジャケット☆ブラック☆イエロー☆日本製☆サイズ1☆【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 14時 02分に出品され04月09日 14時 02分に終了予定です。即決価格は27,600円に設定されています。現在241件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 [ブランド]

LGB

ラグランブルー



[商品]

BONO-5ダウンジャケット



[サイズ]

希少なメンズ1 (Mサイズ)

黒タグはメンズ

赤タグはレディースになります



肩幅フリー×丈56cm×身幅44cm×脇下横幅47cm×首元〜袖67cm



[カラー]

ブラック 黒



[素材]

ナイロン100%

日本製

MANIAC CORP



[状態]

左ポケット部分に縫製のほつれあり。

袖元内側に若干の薄汚れあり。

その他、目立つダメージや汚れなどないです



[定価]

約7万円



[詳細]

LGBの中でも人気のBONOシリーズ

ダウンジャケット



●タイトで細身シルエットなので、ボリュームが出にくい



●エリ部分のジップを開けるとフードが出てきます



●フロントダブルジップ＆ボタン



●脇下フェイクパンチングレザー切替



●右肩にコウモリワッペン



●首後ろに反射板



●ZIPはYKK



●14th addiction、IF SIX WAS NINE(イフシックスワズナイン)、KMRii、LHPなどのブランド好きにもオススメです



HYDE ハイド



カラー···イエロー,ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ルグランブルー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ LGB☆BONO-5☆ダウンジャケット☆ブラック☆イエロー☆日本製☆サイズ1☆