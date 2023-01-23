『MAMMUT マムート MICROLAYER Jacket【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 20時 22分に出品され03月17日 20時 22分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在570件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MAMMUT マムート MICROLAYER Jacket AF Men 1010−25332 101025332 surf





参考定価24200円

日本サイズS (Mサイズもあります)



12月10日まで特価



耐水圧10，000mm、透湿10，000g／m2／24hのDRYtechnology素材を使用した、軽量でコンパクトなこのジャケットは、あらゆるアウトドアシーンで活躍します。フロントはWフラップにより、防水性・防風性を高めています。止水ファスナーを使用したサイドポケットは、バックパック使用時にも容易にアクセス可能です。 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>登山ウェア・アウトドアウェア 商品の状態: 新品、未使用

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MICROLAYER Jacket