『【美品】エンダースキーマ ピアノバッグ L【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 12時 02分に出品され03月26日 12時 02分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在61件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エンダースキーマのピアノバッグです。1番大きいLサイズになります。十分な収納スペースがあり、A3サイズまで余裕で入ります。頑丈なカウレザーでできているので傷や汚れもつきにくいです。



数回使用しましたが目立った傷や汚れなく結構綺麗です。ハンドルの部分の毛羽立ちに見えるものは購入する前からのものでレザー特有の裁断面になります。





- 色: 黒

-サイズ: L (添付画像あり)

- 素材: レザー

- ハンドルの色: 茶色

- デザイン: トートバッグ

定価:41,800円(税込)



#エンダースキーマ

#ピアノバッグ

#トートバッグ

#HenderScheme 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エンダースキーマ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【美品】エンダースキーマ ピアノバッグ L