『ウィムガゼット ベルト付きロングコート【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 07時 11分に出品され03月28日 07時 11分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在619件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Whim Gazette ウィムガゼット

ベルト付きロングコート



カラー:ベージュ キャメル



サイズ:フリー



サイズ:総丈 約115cm 身幅 約50cm



素人採寸の為、数値は参考程度にしてください。



素材:

表地 ウール97% ポリウレタン3%

裏地 綿100%



クリーニング済



裏地のストライプが可愛くて、雑誌で一目惚れしました。相変わらず素敵なのですが、ロングコートの出番が無い為、どなたか気に入られた方にお譲り出来れば、と思います。宜しくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ウィムガゼット

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ウィムガゼット ベルト付きロングコート