『70s Champion®︎ Reverse Weave®︎ No.127【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月10日 04時 31分に出品され03月10日 04時 31分に終了予定です。即決価格は49,900円に設定されています。現在4件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1970年代青単色タグのリバースウィーブXLサイズです。



1934年に誕生したリバースウィーブは、100年以上の歴史があるチャンピオンブランドを代表する、キングオブスウェットです。



こちらはカレッジ物か、ハイスクール物かは不明なものの、デカハトメ・小さめのフード、一目見ただけで、ナス紺だと判断できるレベルの美しいボディーに、手刷りなのか、ズレた127というナンバリングが入るのみのシンプルでマニアックで、至高の一枚です。



参考までに、他のネイビーボディーとの対比を載せています(下から90s前期、70s後期、70s前期)。



状態は、ハンドウォーマー(ポケット)横に破れがあったため、修理に出した他、大きなダメージ等ございません。



■SIZE：X-LARGE

肩幅 約53cm／身幅 約64cm／着丈 約62cm／袖丈 約59cm



■CONDITION：

ハンドウォーマー横に修理跡があるのみの、比較的良好状態。



※古着ですので、ヴィンテージにご理解のある方のご購入をお願い致します。尚、メルカリの性質上、本当の意味での”専用”などが難しく基本的には早い者勝ちとなりますので、予めご了承ください。



他にもリバースウィーブなどのヴィンテージ古着を多数出品していますので、是非ご覧ください。



□リバースウィーブ：#pft_reverse

□ヴィンテージチャンピオン：#pft_champion 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 70s

Champion®︎

Reverse

Weave®︎

No.127