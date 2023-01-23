『良品 ヴィヴィアンウエストウッドレッドレーベル ロングコート アンゴラ混 総柄【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 08時 15分に出品され04月01日 08時 15分に終了予定です。即決価格は15,758円に設定されています。現在910件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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※48時間以内発送！



■ブランド

ヴィヴィアンウエストウッドレッドレーベル

Vivienne Westwood RED LABEL



■アイテム

ロングコート アンゴラ ウール キュプラ 総柄 オーブ キー 鍵 グレー スタンドカラー ダブル



■サイズ

1サイズ

肩幅···44cm

身幅···55cm

袖丈···60cm

着丈···76cm



■状態

右袖に若干のシミがありますが、大きくは目立たないと思います。

また、中古品のため多少の使用感はありますが、まだまだ末長くお使いいただけます。



■購入先

ブランドリユース店 日本流通自主管理協会加盟店(AACD) 質屋・古物市場・ストア商品 鑑定済み商品 その他ネット購入 不要になった私物 など



何かご質問等ありましたら、お気軽にコメントください。



よろしくお願いします。



#KAZの商品一覧はこちら 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ヴィヴィアンウエストウッドレッドレーベル

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ヴィヴィアンウエストウッドレッドレーベル

ロングコート

アンゴラ混

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