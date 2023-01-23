『Noenノエン ワンポケット ダウンジャケット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 14時 02分に出品され03月30日 14時 02分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在659件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☑︎商品説明☑︎---------------------



NOEN ワンポケットダウンジャケット



左胸にアクセントとなる小さなポケット付き。

襟立も出来る珍しいタイプのダウンでカジュアルすぎず、ファッショナブルなキレイ目スタイルにも◎

ジップ＋ボタンのダウンで、暖かさや防風性も◎





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【カラー】

ブラック

【規格サイズ】

FREE



【実寸サイズ】

着丈= 65 cm

身幅 = 63 cm

肩幅 = 56 cm

袖丈 = 63 cm



【素材】

表地ナイロン100％

裏地ポリエステル100％

中綿ポリエステル100％



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【状態について】

全体/総評→状態良好

【状態ランク】9



【10】 新品未使用

【9】 2～3回使用

【8】 4回以上の美品中古品

【7】 一般的な中古品

【6】 馴染みがある状態

【5】 汚れが目立つ

【4】 難アリ ジャンク品





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カラー···ブラック



種類···ダウンジャケット(ショート/ミドル丈) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Noenノエン ワンポケット ダウンジャケット