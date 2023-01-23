『<新品>チェスターコート(JOURNAL STANDARD)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月29日 07時 37分に出品され04月29日 07時 37分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在202件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ライトグレー

柄・デザイン···無地

素材···表地:ウール48%、ナイロン26%、ポリエス

テル26%

裏地:ポリエステル100%

ポケット···前面と内側に2つのポケットと胸ポケット

ボタン···2つの前ボタン

スタイル···チェスターコート

デザイン···シンプルなデザインでフォーマルにもカジュアルにも適応



JOURNAL STANDARDのグレーのチェスターコートです。(新品・未使用)



数年前に約¥30,000で購入しました。

サイズはLサイズになります。



<サイズ詳細>

・着丈 約95cm

・袖丈 約64cm

・肩幅 約47cm

・身幅 約50cm



【高品質な素材】

ウールの中でも高級なSuper140の糸を使用しているので肌触りも良く、高級感のある仕立てになっています。また、ウール混紡の素材を使用しており、保温性にも優れています。



【スタイリッシュなデザイン】

ライトグレーのチェスターコートは珍しく、シンプルでありながら洗練されたデザインが特徴です。フォーマルな場面でもカジュアルなシーンでも活躍します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ジャーナルスタンダード

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ <新品>チェスターコート(JOURNAL

STANDARD)