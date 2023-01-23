『ダウンジャケット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月06日 23時 23分に出品され03月06日 23時 23分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在582件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 去年買ったのですが数回しか着用していないので出品します



未使用に近い状態です



定価2万5000程でした

とても防寒性にすぐれているとおもいますよ！

お得な買い物したい方是非お願いします！



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THE NORTH FACE 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: トミーヒルフィガー カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ダウンジャケット