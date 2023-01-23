『kiryuyrik カーディガン【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 14時 02分に出品され03月30日 14時 02分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在28件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 kiryuyrik キリュウキリュウのウールカーディガンになります。

首元のストール状のもので様々なアレンジができます。シックで大人なファッションにもってこいです。これからの季節にいかがでしょうか？

特筆すべき点は特にないかと思いますが素人検品にてトラブル防止のため気になる点は必ず質問してください。



ミスチルの櫻井さんが着用していたアイテムです。



表記サイズ：Mサイズ

着丈：約 78 cm

袖丈：約 67 cm

身幅：約 50 cm

肩幅：約 41 cm

サイズ表記（～cm位



素材···ウール



カラー···ブラック



袖丈···長袖



季節感···秋



季節感···秋、冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ kiryuyrik

カーディガン