『メモリ16GB✨設定済ノートパソコンVAIO✨Windows11✨WEBカメラ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 21時 17分に出品され03月06日 21時 17分に終了予定です。即決価格は14,150円に設定されています。現在880件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|ソニー
初期設定済みノートパソコン簡単すぐ使えるWindows11PC本体
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レッド富士通 i7ノートパソコン メモリ8ギガSSDオフィスブルーレイ
¥ 13000
落札価格14150円
880 入札履歴
終了
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