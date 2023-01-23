『メモリ16GB✨設定済ノートパソコンVAIO✨Windows11✨WEBカメラ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 21時 17分に出品され03月06日 21時 17分に終了予定です。即決価格は14,150円に設定されています。現在880件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ❇️セットアップ済

届いたら面倒な作業なくすぐに使えます！



❇️メモリ大容量16GB！

複数アプリを開いてもスムーズに動作



❇️webカメラ＆マイク内蔵

この１台でビデオ通話が可能

オンライン授業・会議に参加OKです



❇️WPS Officeインストール済

課題やレポート、表計算ができます



❇️バックライトキーボード搭載

暗い場所での作業もしやすいです







＼定番アプリはインストール済／



▪グーグルクローム:ネット検索

▪はがき作家:年賀状作成

▪WPSOffice:資料作成

▪YouTube

▪iTunes

▪zoom、Skype:WEB会議

▪各種SNS

など





＼仕様／



大人気✨SONY VAIO

VJPG11C11N

Windows11pro

Core i5 7200U

メモリ16GB

SSD256GB

光学ドライブ：なし

13.3インチ

解像度:1920 x 1080（FHD）

WEBカメラ：あり

Bluetooth：あり

USB3.0 x 3

SDカードスロット x 1



✅️Wi-Fi接続ＯＫ



【付属品】ACアダプター





✅️バッテリー残量80％程度あり

バッテリーレポートにて確認済





✅️液晶枠に汚れがあります（画像参照）

使用に伴う小傷等ありますが、中古にしてはとてもキレイなお品です✨







❣️値下げ交渉なしで購入の方限定❣️

新品ワイヤレスマウスをお付けします







✅初期不良保証

到着日から３日間（受取評価前）

詳細はプロフィールに記載しています。購入前に必ずご確認ください



110107 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ソニー