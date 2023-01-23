『ピンクハウス【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 15時 04分に出品され03月31日 15時 04分に終了予定です。即決価格は34,000円に設定されています。現在648件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ピンク

ピンクハウス のダウンコートです。

試着のみです。

糸出る状態が何箇所あるようです、買った時ある物です。

デリケートな素材です。

返品受けていません。

よろしくお願い致します。

#ピンクハウス

#バラ刺繍

#ダウンジャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ピンクハウス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ピンクハウス