『ブラックレーベルクレストブリッジ ウールダウンコート【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月25日 00時 51分に出品され04月25日 00時 51分に終了予定です。即決価格は25,760円に設定されています。現在226件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BLACK LABEL CRESTBRIDGE ウールダウンコート

グレー 新品、未使用 サイズM

着丈82 身幅52 肩幅44 袖丈59cm



上質なウールファブリックとホワイトグースダウンを使用したダウンコートです。チャコールに近い濃いめのグレーです。



＃ブラックレーベルクレストブリッジ

＃BLACK LABEL CRESTBRIDGE 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ブラックレーベルクレストブリッジ

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ジャケット・アウター タグ ブラックレーベルクレストブリッジ ウールダウンコート