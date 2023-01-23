『ASKYY アスキー アロハシャツ 桜井和寿 ミスチル【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月01日 04時 05分に出品され04月01日 04時 05分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在711件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー Black



サイズ 3



購入先 代官山直営店







※正規品とご自身で分かる方とお取引致します



※フォローしていただいた方限定で値下げ致します、（大幅な値下げは致しません）



※あくまで着用していた物になりますので、ご理解のある方にご購入をしていただけると嬉しいです。



※お気軽に気になる点などコメントをください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ASKYY

アスキー アロハシャツ 桜井和寿 ミスチル