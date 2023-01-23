『epine エピヌ piping cape 2way coat black F【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 00時 52分に出品され03月16日 00時 52分に終了予定です。即決価格は8,252円に設定されています。現在223件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⚠️ハンガーは商品に含みません



レディースの服達はここにまとめておきますので、こちらも是非ご覧ください。↓

#ayaka3レディースファッション



■商品情報

epine エピヌのケープコートです。サイズはフリーサイズです。



お色は1枚目の写真と大きく変わらないかと思いますが、多少の差は生じるかと思われます。

ブラック 黒のお色です。



【採寸】

身幅約50㎝

着丈約78cm

ベルトの長さ約105cm

※平置きでの採寸です。

素人採寸ですので、誤差が生じている可能性があります。

ご了承頂けますと幸いです。



【素材】

アクリル90%

ウール10%



ケープ、ベルトは取り外し可能です。



■状態

大手リユースショップにて購入致しました。

以前着られていた方の着用頻度等は分かりかねますが、目立った傷や汚れは見当たらず、比較的綺麗な状態です。



現在喫煙者もいませんしペットも飼っておりませんが、以前着られていた方が喫煙者なのどうかは分かりません。

気になる方は購入をご遠慮下さい。



ただ、それが気にならない方にとってはお買い得な商品かと思います!



※ 出品前・発送前に慎重に状態確認を行いますが、素人検品のため、落ちがある可能性がございます。



■発送・梱包

また発送時は小さく畳んで圧縮し包装致しますので、畳ジワが出来ると思われます。

ご了承いただけますと幸いです。



梱包には、リサイクルのものを使用させていただく場合がございます。



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#エピヌ #epine #ケープ #2way #コート #ベルト #黒 #ブラック #black #パイピング 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: エピヌ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ epine

エピヌ piping

cape

2way

coat

black

F