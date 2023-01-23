『未使用 ロングコート40 クレージュ 黒 アンゴラ ウール【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 05時 39分に出品され03月26日 05時 39分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在966件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 10年程前だったと思いますが、冠婚葬祭用にと家族から買ってもらい着用機会無くしまっておりました。

今回衣替え中で試着したところ、サイズが合わなくなっていました。



サイズ40となっておりますが、タイトな作りとなっております。普段Lサイズの私だとボタンは留まりますが上半身がきついかなと感じますのでMサイズで出品します。



未使用でタグもそのまま、裾の保護テープも外しておりません。

ファーは取り外し可能です。



未使用ではありますが、長期間の保管であったことをご理解いただける方に購入をお願いしたいです。



畳んでコンパクトにして発送いたしますのでご了承ください。



身幅 約47cm

着丈 約115cm

袖丈 約60cm



素人採寸のため、多少の誤差はご了承願います。



カラー···ブラック



着丈···ロング



柄・デザイン···無地



季節感···冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: クレージュ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 未使用 ロングコート40

クレージュ 黒 アンゴラ ウール