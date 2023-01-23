『美品 SUITSELECT ウールチェスターコートチェック柄 3L【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 16時 26分に出品され03月28日 16時 26分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在201件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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︎ ◡̈ブランド

SUIT SELECT / スーツセレクト



カラー/ チェック柄 ブラック ホワイト

サイズ/ 3L

丈約 / 肩幅46 身丈97 袖丈55 身幅68

素材 / 表ウール100 裏地ポリエステル100



定価4万

チェック柄のウールのステンカラーコートになります！

少し薄い素材感ですがウール100なのでスーツのアウターなどにとても合わせやすい服装です！

(*˘︶˘*).。.:*♡







【即購入OKです】【送料無料】





管理No.X108

カラー...グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: スーツセレクト

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品 SUITSELECT ウールチェスターコートチェック柄 3L