『Dior美品ディオール ミッツァスカーフ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 18時 20分に出品され03月24日 18時 20分に終了予定です。即決価格は10,660円に設定されています。現在344件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 以前都内直営店で購入したディオールのミッツァシルクスカーフ

ツイリーのようにバッグに巻いたり、首につけたりもできます。



こちら2回短時間使用した程度のものです。

箱付き



カラー···ホワイト

柄・デザイン···花柄 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: クリスチャンディオール

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ Dior美品ディオール

ミッツァスカーフ