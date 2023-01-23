『【新品】定価84,700円 レリアン レーススリーブ切替ワンピ－ス 17＋【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 21時 36分に出品され03月23日 21時 36分に終了予定です。即決価格は13,900円に設定されています。現在293件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【A519】

レリアン レーススリーブ切替ワンピ－ス ブラック 17＋



定価84,700円



袖をレースで切り替えた大人の女性らしいエレガントな雰囲気のワンピース。裾に向かって緩やかに広がりをもたせたAラインシルエットでデザインしています。身体のラインを拾いにくく、ナチュラルに体型カバーできるのもポイント。



週末のお出かけやお呼ばれといったお洒落に決めたいシーンで投入できる品格溢れるアイテムです。襟周りはスカーフやストール、ネックレスといった小物と合わせて、ノーブルにまとめるのもおすすめです。バックファスナーにより着脱が可能。サイドポケット付き。フランス製生地使用。





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#GRACEレリアン





⚠︎購入前にプロフィール欄及び説明欄を必ずご一読ください。ご理解の上でご購入ください。



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⚠︎購入前に必ずお読みください。

※レリアンの正規品になります。

仕入れの関係上、ブランドタグを付け替えております。レリアンのブランドタグは付いていません。その為お安く出品しております。ご了承の上ご購入ください。



⚠︎返品は一切お受け出来ません。検品後、発送していますが、見落としがある場合もございます。格安で出品している為その点はご了承下さい。



少しでも不安がある場合は購入をお控えください。



ーーーーーサイズ説明ーーーーー



⭐︎17＋号 3L



⭐︎商品の実寸サイズ

胸囲（平置き時の右脇から左脇の長さの2倍）

着丈（背面の襟端から裾端までの長さ）



実寸

♦︎胸囲116cm

♦︎着丈107cm





掲載されているタグの写真で詳細をご確認ください。





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カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: レリアンプラスハウス

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ 【新品】定価84,700円 レリアン レーススリーブ切替ワンピ－ス 17＋