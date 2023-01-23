『JOB719 様専用 80〜90s carhartt usa製 星タグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 21時 01分に出品され05月08日 21時 01分に終了予定です。即決価格は9,880円に設定されています。現在333件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 carhartt カーハート アクティブジャケット usa製

星タグ 80~90年代のオールドビンテージ



横の品質表示タグに「星マーク」と「CRAFTED WITH PRIDE」と入るのは80~90年代。



84年~90年代頃のCrafted with Pride, in USAの星形のロゴ付きタグ。今では希少な、MADE IN USA 。

素材は、100% COTTON ( コットン ダック生地 )

LINING：100% POLYESTER ( メッシュ ライナー )

通常の中綿ライナーではなく、ポリエステルメッシュライナーでもこもこせずにすっきり着用頂けます。

ライニング付きで防風性、防寒性、保温性も十分あります。

フロントジップは、ロゴ刻印入りYKKジッパーを使用。両サイドにポケット、左ポケットにワンポイントロゴパッチ付き合わせやすく様々なスタイルに大活躍。

フルジップで脱着も便利。一枚あれば何かと便利な商品です。



size medium

カラー red

肩幅 50

袖丈 62

身幅 56

身丈 66

素人採寸のため多少誤差あります。



袖口付近など少し擦れある箇所はありますが、あたりも少ないかなり状態の良い商品だと思います。

ヴィンテージにしては良い状態だと思います。

家保管のためused品としてあらかじめご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: カーハート

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ JOB719

様専用 80〜90s



carhartt







usa製 星タグ