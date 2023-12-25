『ルイヴィトン 名刺入れ 新品未使用【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 21時 21分に出品され03月22日 21時 21分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在17件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2023/12/25購入

プレゼントで頂きましたが、使用しないため出品致します。

写真を撮る際しか触れておりません(手袋使用)

定価 税込44000円



カラー...ブラウン

モノグラム 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ ルイヴィトン

名刺入れ

新品未使用