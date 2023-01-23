『Dineダウンジャケット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 19時 11分に出品され03月21日 19時 11分に終了予定です。即決価格は36,894円に設定されています。現在649件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ・商品詳細・

Dime VELVET QUILTED PUFFER

2023FW Dimeのベルベットダウンジャケット

Lサイズ

カラーブラウン

2023FW即完売アイテムです。カラーも人気な色でおすすめです！

着丈約71cm

身幅約65cm

肩幅約51cm

袖丈約68cm



ドローコード付きですのでサイズ調整可能です。

何度か着用しましたが、すごく綺麗な状態です。



値下げ受け付けています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ダイム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Dineダウンジャケット