『美品ケープハイツ cape hights ダウン LUTAK TECH【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 11時 56分に出品され03月05日 11時 56分に終了予定です。即決価格は11,900円に設定されています。現在488件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ケープハイツのダウンです。



サイズ S



着丈71 身幅59 ゆき89



とても高級感があり暖かいです。



ほとんど着ていませんので美品です。



定価 6万から7万位だったと思います。



表記はSですが、少し大きめなのでサイズはMとしています。



格安で出品します！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ケープハイツ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品ケープハイツ cape

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ダウン LUTAK

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