『Hommage a Wassily Kandinsky ワシリーカンディンスキー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月06日 08時 47分に出品され03月06日 08時 47分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在604件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Hommage a Wassily Kandinsky



ワシリー・カンディンスキー



1974年



木版画4枚綴込



Wassily Kandinsky

Vassily Kandinsky

ワシリー・カンディンスキー

青騎士

抽象絵画



洋書

ハードカバー



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■状態

画像参照ください

※（あくまで中古品ですので、新品をお求めや、細かい神経質な方はご遠慮下さい）



#絶版

#希少本 商品の情報 カテゴリー: 本・雑誌・漫画>>>本>>>アート・デザイン・音楽 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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Kandinsky ワシリーカンディンスキー