『あさ様専用UNITED ARROWS メルトン フード コート ブラウン M【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 04時 44分に出品され03月20日 04時 44分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在902件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 UNITED ARROWS

BEAUTY&YOUTH

BY 120S メルトン フードコート



サイズM



定価 ¥39,930(税込)の品です。



スーパー120ウールのダブルクロスメルトンを使用したフーデッドコートです。



秋冬に着る予定で 1年前に購入しました。

好みのAラインシルエットのコートでしたが、太ってしまい身体に合わず、購入後一度も着用せず保管してました。タグもつけたままの状態で新品そのままの状態です。



かなり細身のデザインです。



カラー···ブラウン



肩幅···44cm

身幅···53cm

袖丈···60cm

着丈···85cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ユナイテッドアローズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ あさ様専用UNITED

ARROWS

メルトン フード

コート

ブラウン M