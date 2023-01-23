『カルバンクライン バッジオーバーサイズ ダウンジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月20日 15時 07分に出品され04月20日 15時 07分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在670件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 バッジオーバーサイズ ダウンジャケットになります。去年の冬購入し５回ほど着用し暗所にて管理しておりました。

Sサイズですが正直画像のような着方をする場合Sでよろしいかと



定価は48000程でしたが現在値上がりし51700となっていましたので是非この機会にご購入いかがでしょうか？





値下げ交渉も可能な範囲受け付けております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ カルバンクライン バッジオーバーサイズ

ダウンジャケット