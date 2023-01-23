『【レア物】ナンガｘマニュアルアルファベット ダウン ジャケット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 16時 14分に出品され04月22日 16時 14分に終了予定です。即決価格は21,840円に設定されています。現在580件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ナンガｘマニュアルアルファベットNANGAｘMANUALALPHABETダウンジャケットM/APCUDOWNJACKET2メンズMA-J-244米特殊部隊のダウンJKTがモチーフのコラボアイテムをアップデート



MANUAL ALPHABET / マニュアルアルファベット「M/A PCU DOWN JACKET II」



"従来から定評のあるNANGA別注ダウン"PCUダウンジャケット"をベースに着丈を長くし、フロントポケットの配置、脇ポケットの仕様、アームホールの幅などよりトレンド感のあるシルエットに変更。

人気のあるBLACKに加え、深みのあるOLIVEを加えた2色展開。

左腕のベルクロ部分には別注の証とホワイトのNANGAロゴが刺繍されており、デザインのアクセントとなっています。

ダウンボールにはヨーロピアンホワイトグースのダウンを使用し、760FP(フィルパワー)もの保温力を誇ります。

軽量、保温力に優れ、且つファッション性も高いアイテムです。

その他のダウンジャケットと比べるとシンプルかつすっきりとした印象。

ダウン特有のボリューム感が苦手な方や、ショルダー等のカバンを持たれる方、アクティブな方にも非常にオススメなディティールとなっております。

フードは立体的に見える様、ある程度ボリュームを持たせて立ち襟に。

ネック部分もしっかりとホールドされる仕様となっております。

破水ジップとなっているので水にも強く、肩と肘部分は少し厚めの生地となっており強度を上げています。

シンプルなコーディネートでも雰囲気の出るバランスとなっております。"（メーカー公式文より引用）



“ECWCS”をしのぐ“PCU”がモチーフなことからもうかがい知れるように、その保温、防寒性は目を見張るものがあります。驚きの軽さと暖かさを是非ご体感ください。



あくまで中古品なので神経質な方は購入を控えてください。



サイズ身幅肩幅袖丈前丈後丈重さ

2(M)5947616776714g 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ナンガ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【完売品レア物】ナンガｘマニュアルアルファベット



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