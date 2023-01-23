『ショウ様 専用 マッキントッシュ別注 HUMBIE ダッフル 40【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 08時 59分に出品され04月01日 08時 59分に終了予定です。即決価格は25,350円に設定されています。現在445件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MACKINTOSH × EDIFICE



"HUMBIE DUFFLE LIGHT MELTON"



新定番として人気を博しているニューモデル"HUMBIE / ハンビー"をメンズにモディファイした別注シリーズの第二弾。



ニューデザインのダッフルコートは昨今再燃しているトラッドなムードを表現するのにピッタリな一着。

丸みのあるAラインのシルエットがクラシック過ぎない抜け感を演出してくれます。



パーツやディテールは他の別注モデル同様、マッキントッシュオリジナルのメタルパーツに変更しEDIFICEらしい高級感を表現しています。



素材は毛羽立ちのないライトメルトンを使用。

従来のメルトンとは一線を画す柔らかさと軽さを兼ね備えており、重さや固さを理由にメルトンアウターを敬遠されているお客様にもぜひおすすめです。



サイズ40



カラー···グリーン



丈···ロング



※販売はコートのみです 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: マッキントッシュ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ショウ様

専用

マッキントッシュ別注

HUMBIE

ダッフル

40