『HERMES ツイリー レオパード バンダナ柄 ネイビー 紺②【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 07時 46分に出品され04月29日 07時 46分に終了予定です。即決価格は12,675円に設定されています。現在964件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 エルメス ツイリー

Les Leopards Bandana

レオパード バンダナ 柄



バッグの持ち手に巻いていましたので少し使用感がございます。

写真4枚目の丸で囲んだところ

白い部分が他よりくすんでいます。ツイリー全体のちょうど真ん中です。



濡れないように透明のビニールに入れてお届けします。



付属品…なし



素材…シルク



カラー…ネイビー、ホワイト



柄・デザイン···プリント（ロゴなど）



同居している喫煙者、ペットはいません。



ブランド品ですので、差し替えトラブル等を防ぐため返品は受け付けておりません。



個人保管品になりますので、細かい箇所が気になる方はご購入をご遠慮ください。



柄・デザイン···プリント（ロゴなど）



柄・デザイン···プリント（ロゴなど） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ HERMES

ツイリー

レオパード

バンダナ柄

ネイビー

紺②