『【未使用】コロンビア ナイロン防風フードジャケット M PM1890 限定品【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 15時 57分に出品され04月14日 15時 57分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在485件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 （未使用）コロンビア ナイロン防風フードジャケット M 限定品 PM1890 オムニウィンド



数年前に、スポーツオーソリティで購入し、試着のみの未使用です。

今後、着る予定が無いので出品致しました。



この商品、タグは外していますが、未使用品ですので傷、汚れ等はありません。



サイズ.M

color.マルチカラー

参考定価.13000円



〜メーカー説明〜

人気アウトドアブランド コロンビア COLUMBIA から、直営店には入荷しない限定商品で メンズ ナイロン フード ジャケットです！

表地はナイロン×ややハリ感のあるポリエステル生地の切替がスポーティーな印象！防風性と通気性を両立したオムニウインドブロックと、紫外線98％カットのオムニシェイドで快適な着心地！春先から真夏を除いて秋口まで長いシーズン着まわしできる、ベーシックなデザインで機能性抜群のおススメ ナイロン ジャケットです!!

【素材】表：ウィンドブロックポリエステルブライトジャージ（ポリエステル100％）切替：ナイロンタフタ（ナイロン100％）

※ 従来のCOLUMBIA(コロンビア)のジャケットに比べて、サイズややタイトな作りです。

※ サイズには多少誤差がある場合がございますのでご了承下さい。

■参考サイズ(COLUMBIA(コロンビア)

M（身長167〜173cm 胸囲89〜95cm）



■サイズ

M 肩幅46 着丈68 身幅56 袖丈65



※当方、ペットは飼ってなく、タバコは吸いません。



宜しくお願い致します。





種類···ウィンドシェルジャケット



性別···メンズ



特徴···防風 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>登山ウェア・アウトドアウェア 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

アウトドア

登山ウェア・アウトドアウェア タグ 【未使用】コロンビア ナイロン防風フードジャケット M





PM1890

限定品