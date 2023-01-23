『ENFOLD ウールリバーテーラードコート 36【お歳暮】』はヤフオクでから04月17日 17時 59分に出品され04月17日 17時 59分に終了予定です。即決価格は14,720円に設定されています。現在173件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ENFOLD

ウールリバーテーラードコート

定価約60000円で直営店で購入しました。



4.5回ほど着用し大切に保管しております。

汚れなどなく綺麗な状態です。



▪️カラー…ブラック

▪️サイズ…36

詳細（cm）

肩幅 55 身幅 59 袖丈 51 着丈 110.5 ゆき 81.5

※若干の誤差はご了承下さい 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エンフォルド

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ENFOLD

ウールリバーテーラードコート

36