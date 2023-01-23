『イズスカラー543249：秋のモチーフスカーフ柄 スウェットドッキングワンピース【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 00時 53分に出品され03月13日 00時 53分に終了予定です。即決価格は8,408円に設定されています。現在634件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価¥10780

サイズ総丈身幅肩幅袖丈重さ

oneサイズ約114㎝約54㎝約50㎝約52㎝約540g

カラー07（杢グレー）

素材本体：ポリエステル65%・綿35%

プリント部分：ポリエステル98%・ポリウレタン2% 即購入ok 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: イズスカラー

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ イズスカラー543249：秋のモチーフスカーフ柄

スウェットドッキングワンピース