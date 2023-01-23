『MONCLER モンクレール BATZ コート ダウン アウター【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 21時 06分に出品され03月21日 21時 06分に終了予定です。即決価格は35,200円に設定されています。現在551件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MONCLERのコート(モデル名:BATZ)でございます。

ダウンベストとトレンチコートがセットになったモデルで、別々にも着ていただけるお品です。

ダウンの暖かさがありながらも、きちっと感があるお品で、普段使いからお仕事、オケージョンにまで着ていただける、とても素敵なアウターです。



数年前に都内デパートにて購入。



サイズ:1

タグあり。



2回の使用のため、まだまだ美品ではございますが、中古品でありますことをご理解の上、ご検討いただきますよう、よろしくお願いいたします。











カラー···ブラック



柄・デザイン···無地 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ MONCLER

モンクレール BATZ

コート ダウン アウター