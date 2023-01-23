『Foxfire フォックスファイヤー ダウンジャケット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 10時 02分に出品され03月26日 10時 02分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在972件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【保温性】

このダウンジャケットは、良質なダウンを使用しており、寒い季節に最高な保温性を発揮します。



【デザイン】

フードとジッパーポケットがあり、実用性を兼ね備えています。ダイヤモンドキルティングがスタイリッシュな印象を与えます。



【カラー】

黒に近いシンプルなダークグリーンの色合いで、男女問わず着用できるデザインです。



- 色: ダークグリーン

- 素材: ダウン

- フード: 取り外し不可

- デザイン: ダイヤモンドキルティング

- ポケット: 前面にジッパーポケットあり

- 後ろデザイン: 横ストライプデザイン



購入後２回のみの美品です。

出品前にプレミアムクリーニング済



肩幅...45cm

身幅...55cm

袖丈...64cm

着丈...70cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: フォックスファイヤー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Foxfire

フォックスファイヤー

ダウンジャケット