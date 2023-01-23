『新品未使用 コーチ COACH カードケース パスケース 定期入れ ブラック【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 20時 22分に出品され03月27日 20時 22分に終了予定です。即決価格は7,878円に設定されています。現在39件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#smileshopです(˘︶˘).。.:*♡

みなさんが笑顔になりますように‪‪*°♡





【コーチ カードケース パスケース】



✼••┈┈••✼商品説明✼••┈┈••✼

⭐︎新品未使用⭐︎

コーチのカードケースになります。



型番: CH415 IMAA8







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‼︎スペシャルプライス‼︎

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✼••┈┈••✼サイズ✼••┈┈••✼

H8cm x W11cm x D1.5cm



✼••┈┈••✼カラー✼••┈┈••✼

ブラウン/ブラック



✼••┈┈••✼注意事項✼••┈┈••✼

*発送は著名配送になります

* 郵便局からの発送になりますので、土日祝の発送は出来かねます。

* 空気清浄機完備の部屋で保管しておりまして、ペットの飼育もしておりません。

* 海外製品のため、小さな糸のほつれなどがある場合がございますが、ご了承ください。

* 寸法は平置きで計測致しております。計測の仕方によっては異なる場合がございます

* 光の加減などにより画像と実物の色に多少の違いがある場合がございます。

* こちらの発送ミス以外の返品対応は行なっていませんのであらかじめご了承ください。

* その他注意点プロフィールに記載しておりますのでそちらもご確認をお願いします。



上記にご了承いただける方のみご購入願います(୨୧•͈ᴗ•͈)◞

#CO-320 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ 新品未使用 コーチ COACH

カードケース パスケース 定期入れ ブラック