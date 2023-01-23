『【新品】ノースフェイス ハイブリッドヌプシ ネイビー×レッド メンズＬ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 13時 12分に出品され03月15日 13時 12分に終了予定です。即決価格は14,900円に設定されています。現在557件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

THE NORTH FACEは、アウトドアウェアのリーダーとして知られ、高品質な製品を提供しています。このダウンジャケットは、寒冷地での使用に最適です。



【デザイン】

ネイビー、レッド、グレーの配色が特徴的で、スタイリッシュな印象を与えます。フード付きで、寒さからしっかりと守ります。



【機能性】

ダウン素材を使用しており、軽量でありながら優れた保温性を発揮します。新しい状態で、長くご愛用いただけます。



ご覧頂きありがとうございます ^^





【早い者勝ち！】

他のサイトでも出品しているため、突然出品削除する場合がございます。

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お早めのご購入をおすすめいたします。







○THE NORTH FACE

ザ ノースフェイス





ダウンジャケット



ヌプシ



ヌプシハイブリッドダウン



フード取り外し不可









◯ size: メンズ Ｌ



着丈 67cm

身幅 60cm

肩幅 53cm

袖丈 63cm





素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。







◯ 色 : ネイビー×レッド







◯ 状態: 新品未使用





◯ 発送方法は、匿名配送、追跡機能や安心補償のついているメルカリ便で発送いたします。





○その他、気になることやご質問があれば、気軽にコメントにてお問い合わせください。





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361 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【新品】ノースフェイス ハイブリッドヌプシ ネイビー×レッド メンズＬ