『ダイニチ 加湿器 HD-244 2020年製【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 10時 55分に出品され03月25日 10時 55分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在892件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 商品名：ダイニチ 加湿器 HD-244

購入日：2020年10月

使用期間：昨年度1.5シーズン

使用状況：リビングにて利用

付属品：本体のみ



【本体】

画像11.16傷あり。



丁寧に清掃しておりますが取りきれない汚れがございますのでご了承下さい。



【フィルタ】

付属しません。別途お買い求めください。

Amazonで3000円ほどです。



【トレイ】

ダイニチの売り文句である取替可能トレイです。

定期的に洗浄はしていますが、気になる方は買い替えをお勧めします。

画像15：汚れ付着あり。

トレイを外せば綺麗な状態です。



ダイニチ ハイブリッド式加湿器 HD-244-W（ホワイト）

ブランド：ダイニチ

加湿方式：ハイブリッド式（温風気化式）

タンク容量（L）：12.0 L

消費電力（W）：818.0 W

最大騒音値(db)：48.0 db

加湿器機能：自動運転 タイマー機能 除菌

安全機能：チャイルドロック 転倒時自動電源遮断装置

モーター種類：ACモーター

幅(mm)：450.0 mm

奥行き(mm)：348.0 mm

高さ(mm)：410.0 mm

コード長さ（m）：2.0 m

重量(kg)：9.6 kg

色：ホワイト系

台数：1.0 台



管理番号240209 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: やや傷や汚れあり