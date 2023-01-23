『プレミアムバンダイ★仮面ライダー旧1号Bタイプ EX三輪車 ブルマァク ゴジラ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 07時 59分に出品され03月18日 07時 59分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在281件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 EX三輪車 仮面ライダー旧1号Bタイプ



対象年齢：15歳以上

製品仕様：ノンスケール・塗装済みゼンマイ式三輪車フィギュア

素材：フィギュア／ソフトビニール・布（マフラー）

三輪車／ABS・ブリキ・鉄など

サイズ：全長／約130㎜ 幅／約88㎜ 高さ／約130㎜



ゴーゴー・レッツゴー！！「仮面ライダー」に登場するキャラクターたちが、懐かしくレトロなゼンマイ式三輪車に乗ったソフビフィギュアで登場！！



第1弾は、仮面ライダー旧1号、仮面ライダー旧2号、蜘蛛男にショッカー戦闘員の4種類を出品中です バンダイが再販しなければ数年後は3万円は

付くだろうと個人的には予想します

初期のラインナップ、仮面ライダーともなれば

その可能性は大です



デフォルメもキュートなフィギュアながらも、そのキャラクターの特徴を手袋やブーツなど細部の造型で表現。

仮面ライダーは襟足の髪型も再現し、真紅のマフラーは布で再現。三輪車の本体、ホイールやおりん等もそれぞれのキャラクター用のカラーリング、そしてカウルやマフラーにライトパーツなど、細かい造形がファンを魅了します。

三輪車はゼンマイを回し走行が可能。車輪も可動。

おりん部分がチリンチリンと音が鳴ります。

前輪の角度を変えることにより、進行方向を変更できます。



メディコムトイ 東映レトロソフビ

medicom toy M1号



シリーズ···昭和ライダー



昭和/シリーズ···仮面ライダー スカイライダー



昭和/シリーズ···仮面ライダー



昭和/ライダー名···仮面ライダー1号



昭和/形態···旧1号



M1号 ゴジラ ウルトラマン 三輪車



フィギュア種類···単体フィギュア 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>フィギュア>>>特撮 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: プレミアムバンダイ