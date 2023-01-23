『未使用新品！F.C.R.B. 22AW DOWN BENCH PARKA M【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月09日 13時 16分に出品され04月09日 13時 16分に終了予定です。即決価格は76,194円に設定されています。現在972件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ M。

実寸、

●肩幅51センチ。

●身幅59センチ。

●着丈71.5センチ。

●袖丈66.5センチ。



大人気ブランド、F.C.R.B.の22AW DOWN BENCH PARKAです。カラーは今期特有のA、ブラックバンダナ柄です。人気の高いカラーです。700FILL POWER、ダウン90%、フェザー10%。ハイスペックダウンです。毎年人気の高い商品ですが、ZOZOTOWNにて運良く購入できました。近年、この型で定着していますが、毎年人気で即完売になります。デザイン的にも機能的にも良く出来ているモデルだと思います。同じデザインを毎年使うのも納得の一着。無茶苦茶カッコイイし暖かいです。ハイスペックダウンとしては比較的コスパも良いと思います。未使用新品ですが、試着はさせて頂きました。個人的にもオススメです！ 特に気になるような箇所もありませんが、あくまで個人保管品ですので、ご理解頂ける方のみご購入よろしくお願いします。





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ダウンジャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: エフシーレアルブリストル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 未使用新品！F.C.R.B.

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