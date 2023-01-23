『GUCCI スカーフ付き トートバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 19時 31分に出品され03月27日 19時 31分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在65件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 スカーフ取り外し可能なトートバックです！



とても可愛くておすすめー！！



GUCCI

トートバッグ

持ち手の部分がレッド系でめっちゃ可愛いです！



カラー···ブラウン,レッド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ GUCCI

スカーフ付き

トートバッグ