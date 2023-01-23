『★1.5ミリ漉き加工込み★牛革 野球グローブレザー 素上げ キャメル 2.4～2【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 06時 20分に出品され03月16日 06時 20分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在845件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○ 牛革 グローブレザー スムース

素上げ 半芯通し

○ 色 キャメル

○ 大きさ 225ds

＊ 最長 約230㎝×中心部87㎝

○ 厚み 約2.4～2.7㍉

＊多少の誤差はご了承願います。



・ 弾力のある程よく強いコシ

・ 艶感 ★☆☆☆☆



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こちらの商品をおまとめの場合は2枚目より1500円のお値引きとさせて頂きます



半裁の同梱発送の場合は5～6枚程度可能です。ヌメ革は2～3枚程度となりす。

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＊天然素材のためキズ.ヨレ.シワ.穴あき

等ございます。保管状態によるダメージ

やお写真に写しきれないキズ.シミ等も

ございます。染色した革は色ムラや多少

なりとも色落ちする事もございます。



＊できるだけ実物のお色みに近くなるよう

撮影しておりますが、光の加減等により

若干、異なる場合がございます。



＊漉き加工は1枚600円で承っておりすま

す、0.5㍉程度まで可能です。型押しの

レザーは1.0㍉程度です。漉き作業は職

人さんの人の手による作業となります。

お使いのゲージの種類メーカーによって

も厚みの誤差が生じます。作業中の機械

のススが付着する場合がございます。

ご了承頂ける方のみ漉き加工のご要望を

承らせれて頂きたいと思います。

漉き作業は、平日のみで土日祭日はお休

みとなります。発送も平日に対応させて

頂きます。



＊完璧を求められる方は絶対にご購入をし

ないで下さいませ。予めご了承して頂け

る方のみご購入下さるようどうかよろし

くお願い 申し上げます。



＊硬いのでくるくる巻いて端を少し折ら

せて頂いてお送りさせて頂きます。



＊間違い等、ご迷惑をお掛けする事もござ

いますので専用やお取置きはご遠慮下さ

いませ。



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