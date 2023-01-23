『匿名配送 平野鞄 豊岡職人の技 国産 メンズ セカンドバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 22時 55分に出品され03月12日 22時 55分に終了予定です。即決価格は9,737円に設定されています。現在687件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 平野鞄 豊岡職人の技 国産 メンズ セカンドバッグ



追跡可能な匿名配送で、お届けいたします。





【仕様】ファイルサイズ：A5ファイル対応 素材：PVCシャドー仕上げ 重量：約330ｇ 生産地：日本

【サイズ】26×18×6cm

【正面】アテポケット 【本体内部】カード入れ、ペン差し、スマートフォン用ポケット

オリジナルムートングローブ1個付属





◆高級感がありながらマルチに使える使い勝手の良いセカンドバッグ！ ◆ビジネスシーンはもちろん、冠婚葬祭にもお使いいただけ上品なデザイン。 ◆必要な物はしっかりと収納でき、中身も見やすい！ ◆艶のあるPVC素材にシャドー仕上げを施し高級感のある風合い。 ◆ 「鞄の産地」兵庫県豊岡市の鞄職人による丁寧な作り、熟練された職人技が光る逸品です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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