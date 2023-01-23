『COACH コーチ 2wayコート【お歳暮】』はヤフオクでから04月02日 16時 28分に出品され04月02日 16時 28分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在50件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 coach正規店にて購入しました。



2way仕様になっており、取り外しが可能となっております。

1回しか着用しておりませんので、状態はいいです。



#coach #コーチ #メンズ #アウター #トレンチ #コート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ COACH

コーチ 2wayコート