『（美品）ノースフェイス アンタークティカバーサロフトジャケット ブラックＬ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月08日 22時 35分に出品され04月08日 22時 35分に終了予定です。即決価格は10,074円に設定されています。現在729件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【サイズ】

Lサイズ 着丈66 身幅58 肩幅50 袖丈62

(ウェブ上のサイズを転記しています。)



身長155(ゆったり)〰️175(タイト)で着用できるかと思います。



【商品状態】

フリースの潰れ、破損、汚れ等はありません、二、三度着用して洗濯後に保管していましたので美品かと思います。

シーズンオフなのでお安くお出ししています。



※圧縮してお送りさせていただく場合がございます、あらかじめご了承下さい。



【商品説明】

NORTH FACE史上最高のかさ高と温かさを持つフリース生地を採用した防寒ジャケットです。寒冷地での活動を想定し、前身頃部分は毛足の長いスーパーロフトフリースを二重仕様に。生地間のデッドエアを大きく広げて保温効果を高めており、防風シェルと組み合わせることで、活用幅が広がります。 袖は操作性を重視したストレッチフリース素材を使用。脇に配置したベンチレーションが蒸気を放出し、素早い体温調節が可能。静電気の発生を抑える静電ケア設計を採用しています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ （美品）ノースフェイス アンタークティカバーサロフトジャケット ブラックＬ