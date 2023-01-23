『NANGA URBAN RESERCHDOORSオーロラダウンジャケットM【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月13日 04時 51分に出品され03月13日 04時 51分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在847件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■商品



URBAN RESERCHDOORS×NANGA

AURORA 3LAYER DOWN BLOUSON

ダウンジャケット



■ 程度

1箇所目立たない汚れ



■カラー



レッド





■サイズ

表記 M

肩幅44cm

身幅50cm

着丈65cm

袖丈64cm



※実寸は平置きで計測しているため、多少の誤差はご了承ください。



■状態



こちらの商品の状態は【A】です。





【N】タグ付き新品未使用、デッドストック品

【S】使用感の無い極美品

【A】多少の使用感はあるが、目立つダメージや汚れはない

【B】キズ、汚れ、使用感が見られる

【C】ダメージの大きいジャンク品





■品質注意事項



画像6枚目、お尻部分に黒い小さな汚れあるため

価格考慮しています。

袖のベルト部分なども綺麗で大きなダメージは無く、まだまだ着用できる商品です。





■素材



表地 ナイロン 100%

裏地 ナイロン 100%

中綿 ダウン 80%

フェザー 20%



■購入先

メルカリ



■配送

ダウンですのであまり圧縮せずに梱包。

1〜2日以内に発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますが、その際はこちらからご連絡致しますのでご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ナンガ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ NANGA

URBAN

RESERCHDOORSオーロラダウンジャケットM