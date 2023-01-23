『【新品未使用】タグ付き CELFORD ミドル丈 リバーコート ネイビー【お歳暮】』はヤフオクでから04月11日 04時 44分に出品され04月11日 04時 44分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在920件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 タグは付けたままの未使用品です。



コート ストール ベルト 3点セット

セルフォード店舗で購入

定価31900円



試着のみ

暗所で保管していました。

色褪せもなくとても綺麗な状態です。



畳んで発送させて頂きます。



素材はウールとポリエステルの糸を使用したダブルフェイス。

微光沢がきれいなウールと、ウールの自然な光沢やしなやかさを邪魔しないような、繊度を細くしたポリエステル原料を使用した素材です。

素材の柔らかさと軽さを生かし、リバー仕立てで作りました。

ヒップにかかる位の着丈で、身頃や袖ぐりは少し大きめに作り、ジャケットやカーディガンの様に気軽に羽織れる使い勝手の良いアウターです。

前は釦などの止めの無い合わせになっていて、附属の合皮ベルトで押さえる仕様です。

共地の大判ストール付きで、ストールを巻いた上からベルトを付けて着用するのもおすすめです。



着丈···ミドル

セルフォード

羊毛 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【新品未使用】タグ付き

CELFORD

ミドル丈

リバーコート

ネイビー