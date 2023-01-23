『新品 L ノースフェイス 96 レトロ ヌプシ グースダウンジャケット700【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 09時 35分に出品され03月28日 09時 35分に終了予定です。即決価格は18,500円に設定されています。現在32件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ノースフェイス The North Face

1996 Retro Nuptse Jacket

NF0A3C8D78M

国内流通定価：49800円



新品 未使用 RDS認証済みタグ付き 国際認証基準

ノースフェイス正規ホログラムシール付



カラー：Cone Orange（イエロー系）

色はノースフェイス公式の写真１０枚目を参照に



名作ヌプシジャケットの1966年仕様の復刻モデル。

ゆったりシルエットと本格的な機能性はそのままでフロントとバックにはドームロゴを配置、襟元にはフードが収納されています。インサレーションは700フィルパワーグースダウンを採用し、最上級の暖かさをキープ。表地にはDWR（耐久撥水加工）が施され、悪天候にも対応できます。

フードも出せる2wayタイプ。

アウトドア（登山、キャンプ等）からタウンユースまで幅広く活躍できるダウンジャケットです。



サイズ：日本サイズ Lの方におすすめです。(US: M)

肩幅:53cm 身幅:60cm 袖丈:65cm 着丈:64cm



■実寸を確認の上ご入札をお願いします。

※※本体記載は「US: M」となります。(US企画の商品になりますので日本サイズよりもワンサイズ程大きい作りになります。)

タイトル及び、上記のおすすめサイズは日本人規格のサイズ表示となりますのでご理解の上ご入札ください。）



素材：中綿 85%ダウン、15%ウォーターフォールフェザー

SHELL:ポリエステル100％ LINING:ナイロン100％



以前、関係者販売会様より購入したUS The North Face直営店購入の正規品です。





お洒落な高級ブランドのThe North Face、冬に１枚あると本当にいいと思います。



私物での出品となります。ご理解の上ご入札をお願いします。お店レベルの保管とは異なるかと思いますのでご理解のある方のご入札をお願いします。

よって神経質の方は今回はご遠慮下さい。

個人レベルの保管なります。



なお、写真はiPhone Xでの撮影となります。





※今回の出品はUSサイズを日本人が着る際にわかりやすくJPサイズとして表示しております。実寸サイズを確認ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品

L

ノースフェイス

96

レトロ

ヌプシ

グースダウンジャケット700